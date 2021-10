Dresden

Sieben Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen 19-Jährigen an der Bautzner Straße beraubt. Der junge Mann stieg an der Haltestelle „Waldschlößchen“ aus einer Straßenbahn. Kurz darauf wurde er von einer Gruppe von Männern umringt, die seine Wertsachen forderten.

Zwei der Täter hielten dabei Messer in den Händen. Als der 19-Jährige sein Handy und seine Geldbörse übergibt, fliehen die Täter. Verletzt wurde er nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Raubes.

Von BW