Dresden

Am Dienstag ist es zu einer Sperrung der Straßenbahnstrecke in Gorbitz gekommen. Gegen 16.45 Uhr mussten Berufsfeuerwehr und Fahrleitungsmonteure anrücken, weil sich mehrere abgebrochene Äste zwischen Kirschenstraße und Merianplatz in die Oberleitung verfangen hatten.

Die Äste wurden von der Arbeitsbühne eines Zweiwegefahrzeugs aus entfernt, nachdem die Oberleitung stromlos geschaltet worden war. Der Einsatz dauerte etwa 90 Minuten, während denen die Strecke gesperrt blieb. Die DVB richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Von PS