Dresden

Die A 4 musste am Montagmorgen nach einem Pkw-Brand zwischen den Anschlussstellen Flughafen und Hellerau komplett gesperrt werden. In Fahrtrichtung Chemnitz war gegen 6 Uhr ein 5er BMW während der Fahrt in Flammen aufgegangen.

Die Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Währenddessen war die komplette Fahrbahn gesperrt. Später leitete die Polizei den morgendlichen Berufsverkehr an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich langer Stau.

Von DNN