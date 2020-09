Dresden

Auf der A 4 hat es am Mittwochvormittag in Höhe der Autobahnanschlussstelle Dresden-Altstadt gekracht. Ein Lasterfahrer war am Ende eines Staus auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer des auffahrenden Lkw kam verletzt ins Krankenhaus.

Die A 4 in Fahrtrichtung Dresden musste zeitweise komplett gesperrt werden, mittlerweile ist nur noch die rechte Spur blockiert. Es bildete sich Stau.

Von halk