Dresden

Auf der A 4 in Dresden ist am Montagvormittag ein Laster umgekippt. Der mit Split beladene Sattelzug war gegen 9.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Wilder Mann ins Schleudern geraten und an der Mittelleitplanke auf der Seite liegen geblieben.

Große Teile der Ladung verteilten sich auf der Autobahn. Der Verkehr konnte über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. Dennoch bildete sich ein etwa acht Kilometer langer Stau in Richtung Görlitz.

Der Fahrer kam ins Krankenhaus. Wieso er die Kontrolle über seinen Lkw verlor, ermittelt nun die Polizei.

Von halk