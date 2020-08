Dresden

Die A 17 in Dresden musste am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Prohlis und Südvorstadt für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Fahrerin eines Peugeot war gegen 7 Uhr bei der Auffahrt in Prohlis ins Schleudern geraten und mit ihrem Wagen gegen die Mittelleitplanke geprallt.

Im Anschluss stieß der Kleinwagen noch gegen zwei weitere Pkw. Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr barg den geschrotteten Wagen. Es bildete sich Stau.

Von DNN