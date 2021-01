Dresden

An der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz der A 17 ist am Dienstagabend der Auflieger eines Sattelzugs in Brand geraten. Der Trucker lenkte das Gespann an den Fahrbahnrand und kuppelte den Anhänger ab. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr eilte zum Löscheinsatz zu dem mit Stahlteilen beladenen Auflieger, der im hinteren Bereich brannte. Die A 17 in Richtung Prag war ab 19.30 Uhr für rund zwei Stunden gesperrt. Es bildete sich Stau bis zum Autobahndreieck Dresden-West.

Von halk