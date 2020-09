Dresden

Ein mit Gasflaschen beladener Laster hat am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz auf der A 17 in Dresden ausgelöst. Der Laster blieb gegen 17.45 Uhr kurz nach dem Altfrankener Tunnel auf dem Standstreifen liegen. Rauch stieg aus dem Fahrzeug. Ein Feuer bei dieser Beladung wäre sehr gefährlich, also rückten die Kameraden von vier Feuerwachen aus.

Letztlich stellte sich aber heraus, dass das Fahrzeug einen Motorschaden hatte und massiv Betriebsstoffe verlor. Die rechte Fahrspur wurde wegen einer Ölspur gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Anzeige

An exakt derselben Stelle war am 14. August ein Laster in Flammen aufgegangen und unter großer Rauchentwicklung komplett ausgebrannt.

Von halk