Dresden

Bei einem Unfall an der Kreuzung Wittenberger und Ermelstraße in Dresden-Striesen ist am Donnerstagvormittag eine 84-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau querte gerade von links die Ermelstraße, als sie von einem SUV angefahren wurde.

Dessen Fahrer war auf der Wittenberger in Richtung Augsburger Straße unterwegs. Der Mann blieb unverletzt. Die Ermelstraße war ab 10.30 Uhr gesperrt. Die Buslinie 61 fährt deshalb Umleitung.

