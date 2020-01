Dresden

Bei einem Verkehrsunfall am Zelleschen Weg hat ein 81-Jähriger am Dienstagabend schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, trat der Senior zwischen der Heinrich-Greif-Straße und der Paradiesstraße auf die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem VW Golf erfasst und schwer verletzt. Der Sachschaden am Wagen beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Von DNN