Dresden

Am Montagmittag sind auf der Kohlenstraße ein Opel Corsa und ein Mercedes zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich, als die 69-jährige Fahrerin des Opel aus einer Parkplatzausfahrt kommend nach links auf die Kohlenstraße in Richtung Räcknitz abbog. Sie stieß dabei mit einem Mercedes zusammen, der in Richtung Coschütz fuhr. Die Fahrerin verletzte sich ebenso wie der 66-jährige Fahrer. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 8000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall insbesondere der Schaltung einer Fußgängerampel an der Unfallstelle machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von ps