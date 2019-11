Dresden

Bei einem Unfall am Straßburger Platz ist am Freitagvormittag ein 76 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann an einer Fußgängerampel von einem Opel erfasst, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall – insbesondere der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt – machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN