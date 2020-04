Dresden

Bei einem Brand in einer Küche in der Dobritzer Straße in Dresden ist ein 74-Jähriger verletzt worden. Der Mieter der Wohnung konnte sich selbst ins Freie retten. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr in der Küche der Erdgeschosswohnung aus. Feuerwehrleute löschten den Brand und lüfteten anschließend die Wohnung. 22 Rettungskräfte waren vor Ort. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

