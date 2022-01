Dresden

Bei einem Unfall in Leutewitz hat sich eine 71-Jährige Fußgängerin verletzt. Die Frau überquerte die Gorbitzer Straße an der Einmündung in die Steinbacher Straße. Dabei wurde sie von einem silbergrauen VW Golf angefahren und stürzte.

Die Fahrerin half der 71-Jährigen zwar gemeinsam mit einem unbekannten Mann von der Straße, fuhr danach aber ohne Weiteres auf der Gorbitzer Straße davon.

Die Unbekannte war etwa 1,65 Meter groß, schlank und hatte schulterlanges, gelocktes schwarzes Haar. Sie trug eine rötlichbraune Stoffjacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem Golf oder seiner Fahrerin machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter 0351 483 22 33.

Von lg