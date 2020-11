Dresden

Ein 68-jähriger Inlineskater ist am Samstagnachmittag in Dresden-Friedrichstadt verletzt worden. Auf einem Parkplatz an der Pieschener Allee kam es zu einem Streit mit zwei anderen Inlineskatern – eine junge Frau sowie ein ungefähr 20-Jähriger. Der junge Mann schubste den 68-Jährigen, sodass er stürzte. Dabei verletzte er sich am Handgelenk. Der Täter und seine Begleitung ließen den Mann zurück und fuhren mit einem Auto davon.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.

Von DNN