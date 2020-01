Dresden

Eine 62-Jährige ist am Donnerstagabend in einer Straßenbahn auf der Warthaer Straße in Cotta verletzt worden. Die Bahn fuhr aus der Innenstadt in Richtung Leutewitz. An der Kreuzung der Roquettestraße ignorierte ein unbekanntes Auto die Vorfahrt der Straßenbahn. Der Bahnfahrer musste bremsen, woraufhin die 62-jährige Insassin stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der unbekannte Kleinwagen in heller Farbe verließ die Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Wagen oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von DNN