Dresden

Die Polizei sucht die 62-jährige Ilona S. aus Pieschen. Laut Pressemitteilung wurde die Frau zuletzt am Sonntagabend in ihrer Wohnung gesehen. Seitdem ist sie verschwunden. Da die Gesuchte auf Medikamente angewiesen und zeitweise nicht orientiert ist, schließt die Polizei nicht aus, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Die vermisste Ilona S. aus Dresden-Pieschen. Quelle: Polizei Dresden

Anzeige

Ilona S. ist etwa 1,50 Meter groß, kräftig gebaut und hat graue kurze Haare. Zuletzt trug sie einen beigen Mantel, eine graue Hose, beige-graue Schuhe und eine braune Handtasche. Auffällig ist ihr langsamer schleppender Gang.

Weitere DNN+ Artikel

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 483 22 33 entgegen.

Von lc