Dresden

Am 3. Juni stürzte in der Dresdner Neustadt ein 61-Jähriger beim Einsteigen in eine Straßenbahn. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er mehr als einen Monat später in einem Krankenhaus verstarb.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen zu dem Unfall, der sich an jenem Donnerstag gegen 17 Uhr beim Einsteigen in eine Bahn der Linie 41 in Fahrtrichtung Bühlau an der Haltestelle Bautzner Straße / Rothenburger Straße ereignete. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä