Dresden

Am Terrassenufer auf Höhe der Carolabrücke ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Trabifahrerin gekommen. Laut ersten Angaben hatte die Autofahrerin den Radler beim Linksabbiegen in die Steinstraße übersehen. In der Folge kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte. Noch bevor die Polizei eintraf, kam der 57-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Von lc