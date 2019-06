Dresden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein 52-Jähriger von zwei Unbekannten angegriffen und beraubt worden. Die beiden Täter ergriffen den Mann am Palaisplatz,hielten ihn fest und entrissen ihm sein Portemonnaie mit einem Inhalt von rund fünf Euro Bargeld. Während der Aktion biss einer der beiden Ganoven dem 52-Jährigen in den Arm.

Das Opfer musste in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes. Die zwei Unbekannten können bisher nur vage beschrieben werden. Nach aktuellen Informationen waren beide zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß.

