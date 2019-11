Dresden

Im November wurde ein 51-Jähriger in den frühen Morgenstunden in der Nähe seines Wohnwagens an der Zwickauer Straße aufgefunden. Er war nicht ansprechbar und verletzt, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er war in dieser Nacht gegen 1.30 Uhr letztmalig vor einer Gaststätte an der Budapester Straße gesehen worden. Bislang konnte er selbst nicht zu dem Vorfall befragt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die den 51-Jährigen nach 1.30 Uhr gesehen haben oder Angaben zu Herkunft der Verletzung machen können.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von ps