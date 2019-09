Dresden

Am Dienstagabend haben Polizeibeamte bei der Durchsuchung einer Wohnung auf der Berliner Straße Betäubungsmittel gefunden. Sie fanden in der Wohnung eines 20-Jährigen rund 500 Gramm Marihuana und eine Hanfpflanze in einem Aufzuchtzelt. Die Beamten stellten das Gefundene sicher. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von PS