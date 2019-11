Dresden

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte Stromkabel von einer Baustelle an der Leipziger Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt in den Rohbau und entwendeten insgesamt ca. 50 Meter zum Teil bereits verbautes Kabel im Wert von rund 700 Euro. Der Sachschaden wurde bislang nicht beziffert.

Von ps