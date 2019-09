Dresden

Seit Montag wird die 47-jährige Gesine H. aus Dresden-Kleinpestitz vermisst. Zuletzt wurde die Frau am Montag in der Wohnung ihrer Mutter an der Kleinsteinstraße in Dresden-Leubnitz-Neuostra gesehen.

Von dieser entfernte sich die 47-Jährige mit unbekanntem Ziel und wird seitdem vermisst. Trotz der Prüfung aller bekannten Aufenthaltsorte durch die Polizei konnte sie bislang nicht ausfindig gemacht werden. Aufgrund dessen bittet die Polizei die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Gesine H. ist ca. 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hat lange schwarze Haare. Angaben zur Bekleidung liegen nicht vor.

Quelle: Polizei Dresden

Wenn Sie Angaben zum Verbleiben der Vermissten machen können, sie gesehen haben oder anderweitig sachdienliche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33.

Von Jennifer Georgi