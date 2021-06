45-Jähriger Vermisster aus Dresden wieder aufgetaucht

Dresden

Der seit dem 12. Juni 2021 vermisste (DNN berichteten) 45-Jährige aus Strehlen ist wieder aufgetaucht. Laut Polizeimeldung konnten die Beamten den Mann inzwischen ausfindig machen. Ein Straftatverdacht besteht nicht.

Der 45-Jährige, der auf ärztliche Unterstützung angewiesen ist, wurde zuletzt am 9. Juni gesehen, bis er nach dem letzten Kontakt am 12. Juni verschwunden war. Die Polizei suchte zunächst ohne Erfolg an seinen gängigen Bezugsorten, bis die Beamten ihn am Freitag ausfindig machen konnten.

Von tik