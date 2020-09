Dresden

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Peggy O. aus Dresden.

Die 45-Jährige hatte bereits am 21. August 2020 ihre Wohnung in der Südvorstadt verlassen. Wohin sie gehen wollte, ist nicht bekannt. Aufgrund von Vorerkrankungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die vermisste Peggy O. aus Dresden. Quelle: Polizei Dresden

Die Polizei hat inzwischen das Umfeld sowie mögliche Aufenthaltsorte. Bislang konnte sie nicht aufgefunden werden.

Peggy O. ist etwa 160 cm groß und schlank. Sie hat lange dunkelblonde Haare und wirkt jünger. Was sie aktuell trägt, ist nich bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fg