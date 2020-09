43-Jähriger in Dresden nach mehreren Taten an einem Tag festgenommen

Dresden

Gleich zweimal musste sich die Polizei am Donnerstagabend um einen 43-Jährigen kümmern. Der Mann hatte zunächst in einer Straßenbahn Richtung Weinböhla mit verfassungsfeindlichen Parolen und dem Hitlergruß auf sich aufmerksam gemacht. Am Straßburger Platz stieg er aus. Die Polizei sichtete ihn gegen 17.45 Uhr in einem Einkaufscenter und nahm die Personalien auf.

Gut zwei Stunden später trafen Polizisten erneut auf den 43-Jährigen, der in einem Lebensmittelmarkt an der Meißner Straße in Radebeul beim Stehlen erwischt worden war. Der Verdächtige riss sich von zwei Mitarbeiterinnen los und flüchtete. Die Beamten nahmen ihn dann an der Haltestelle Peschelstraße am Dresdner Elbepark fest. Er wehrte sich heftig. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille.

Nun muss sich der Mann unter anderem wegen Volksverhetzung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

