38-Jährige zu sieben Monaten Haft verurteilt

Dresden

Am Dienstag wurde eine 38-jährige Rumänin durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel erneut im Bundesgebiet festgestellt. Sie war fußläufig auf der Staatsstraße 173 Höhe Hellendorf aufgegriffen worden. Sie war wiederholt unberechtigt nach Deutschland eingereist.

Mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft Pirna wurde erneut ein beschleunigtes Verfahren in die Wege geleitet. Sie wurde am Mittwoch durch das Gericht zu einer 7-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Diese sitzt die 38-Jährige nun in der JVA Chemnitz ab.

Von dnn