In der Radeberger Vorstadt ist es am Dienstagnachmittag zu einer Sexualstraftat gekommen. Ein zunächst Unbekannter verging sich in einem Waldstück an einem 15-jährigen Mädchen.

Tatverdächtigen wurde gestellt

Alarmierte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen in der näheren Umgebung stellen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Deutschen. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Nach sexuellen Übergriffen: Ermittlungsgruppe soll Fälle aufklären

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang prüft die am Dienstag ins Leben gerufene Ermittlungsgruppe „Velo“, ob die Tat mit den Fällen in Mickten und Dölzschen in Verbindung steht.

