Dresden

Ein 36-jähriger Mann hat am Samstagmorgen in der Neustadt ein räuberisches Trio in die Flucht geschlagen. Der Mann wurde an der Georgenstraße von einem der Täter auf Englisch aufgefordert, Geld sowie Handy herauszugeben. Gleichzeitig wurde das Opfer laut Polizeiangaben mit dem Rücken gegen eine Hauswand gestoßen. Durch die Gegenwehr des Geschädigten kam es zu keiner Übergabe, die drei Angreifer flohen daraufhin. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Von DNN