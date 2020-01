Dresden

Polizisten haben am Freitag einen 36-Jährigen in einem Motorradshop an der Kesselsdorfer Straße in Gompitz festgenommen, der offenbar in Verbindung mit einem Motorraddiebstahl steht.

Der Mann fuhrt mit einem Motorrad KTM auf den Parkplatz des Geschäftes. Einem Mitarbeiter kam das Verhalten des Mannes verdächtig vor und er bemerkte, dass das Zündschloss des Motorrades verändert war. Er rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die KTM Anfang Januar in Berlin gestohlen wurde. Der Fahrer wurde festgenommen und das Motorrad sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun, ob der 36-Jährige für den Diebstahl verantwortlich ist.

Von DNN