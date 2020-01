Dresden

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Freitagabend an der Weißeritzstraße in der Dresdner Friedrichstadt beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, rempelte ein Fremder gegen 20.45 Uhr den Mann an und entriss ihm anschließend sein Mobiltelefon. Zwei weitere Täter stellten sich dem aus Kasachstan stammenden Opfer in den Weg und hielten es fest. Aus der Jackentasche des 36-Jährigen raubten sie das Ladekabel für das Handy, einen Schlüssel und 28 Euro Bargeld. Der Geschädigte habe die Täter als „Nordafrikaner“ beschrieben, so die Polizei.

Von ttr