Dresden

Ein 35-jährger Autofahrer ist am Montagabend von der Radeburger Landstraße abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Der Fordfahrer war laut Polizeiangaben in Richtung Medingen unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Am Promigberg von der Straße abkam. Der Fahrer blieb unverletzt.

