35 Geschleuste in Dresden-Klotzsche aufgegriffen – Wer hat etwas beobachtet?

Dresden

Am Dienstagmorgen hat die Bundespolizei in Dresden-Klotzsche insgesamt 35 illegal nach Deutschland eingereiste Personen aufgegriffen. Wie die Beamten mitteilen, hielt sich eine größere Gruppe am Nesselgrundweg auf, weitere Kleingrüppchen wurden im Bereich der Königsbrücker Landstraße und Wolgaster Straße sowie im Umfeld des Bahnhofs aufgegriffen. Die Iraker, darunter zwei Kinder, wurden zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht.

Nun werden Zeugen gesucht. Die Geschleusten sollen den Ermittlungen zufolge zwischen 6 und 7 Uhr am Dienstagmorgen im Bereich des Bahnhofs Klotzsche und den umliegenden Straßen aus einem oder mehreren Fahrzeugen gestiegen sein. Beobachtungen können unter (0351) 81 50 20 gemeldet werden.

Von fkä