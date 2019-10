Dresden

Zwei Räuber haben in der Nacht zu Dienstag in der Unterführung an der Julius-Vahlteich-Straße in Gorbitz ei­nen 33-Jährigen überfallen. Die Angreifer waren zunächst mit ihrem Opfer in Streit geraten, schlugen schließlich auf den Mann ein und nahmen ihm die Geldbörse und das Mobilte­lefon ab, wie die Polizei mitteilte. Anschließend machten sich die beiden Räuber aus dem Staub. Der 33-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Den Wert der Beute bezifferten die Beamten mit rund 1000 Euro.

Von ps