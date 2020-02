Dresden

Eine 32 Jahre alte Frau hat am Donnerstagmittag am Pirnaischen Platz eine 17-Jährige angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, zog die Frau der Jugendlichen unvermittelt an den Haaren und schlug auf sie ein. Passanten machten dem Treiben ein Ende und hielten die 32-Jährige bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau zuvor offenbar weitere Straftaten begangen hatte. Ihr wird vorgeworfen, die Scheibe einer Eingangstür an der St.-Petersburger Straße beschädigt und Fahrgäste in einer Straßenbahn beleidigt zu haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 zu melden.

Von DNN