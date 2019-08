Dresden

In der Nacht zum Freitag haben zwei Personen einen 31-jährigen Mann überfallen. Die beiden Männer sprachen den 31-Jährigen an der Haltestelle Merianplatz an und lockten ihn unter einem Vorwand auf einen Spielplatz an der Robinienstraße. Dort entrissen sie ihm dann seinen Rucksack. Dieser wehrte sich noch, wie die Polizei mitteilte. Jedoch sprühten ihm die Männer sodann Pfefferspray ins Gesicht und flüchteten mit dem Raubgut. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Smartphone, ein Brille sowie ein Portemonnaie mit einer kleinen Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Von heh