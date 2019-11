Dresden

Eine 31-Jährige ist am späten Montagabend leicht verletzt aus der Weißeritz geborgen worden. Rettungskräfte fanden die erheblich alkoholisierte Frau in Höhe der Gitterseebrücke am Collmweg an der Stadtgrenze zu Freital im Flussbett, nachdem eine Anwohnerin einen Schrei gehört und die Notlage beobachtet hatte.

Die Retter bargen die Frau kurz nach 22 Uhr aus dem Wasser. Wie sie dahin gekommen ist, muss nun ermittelt werden. Die Polizei geht bislang nicht von einer Straftat aus. Dennoch werden Zeugen gesucht. Hinweise nehmen die Beamten unter 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von fkä