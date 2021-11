Dresden

In der Nacht zu Samstag ist in der Dresdner Neustadt eine Frau sexuell belästigt worden. Wie die Polizei meldet, hatte ein Mann die 30-Jährige kurz vor Mitternacht auf der Alaunstraße bedroht und sie an einen abgelegeneren Ort gedrängt.

Dort berührte er sein Opfer unsittlich. Als der Täter durch einen Passanten abgelenkt wurde, flüchtete die 30-Jährige. Die Polizei stellte kurze Zeit später in der Nähe einen Tatverdächtigen aus Libyen.

Von fkä