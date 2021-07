29-Jähriger zu Fuß auf der Autobahn in Dresden unterwegs

Dresden

Die Polizei in Dresden hat in der Nacht zu Montag einen 29-Jährigen festgenommen, der zuvor mehrfach über die Autobahn 4 gelaufen war und dort den Verkehr gefährdet hatte. Wie die Beamten mitteilen, hatten Zeugen sie darüber informiert, dass ein Mann zwischen den Abfahrten Neustadt und Wilder Mann unterwegs sei. Er hätte einen taumelnden Gang und versuche, Autos anzuhalten.

Polizisten stellten den Mann aus Polen schließlich in der Nähe der Autobahn. Der 29-Jährige, der sich gegen seine Festnahme wehrte, hatte Amphetamine eingenommen. Das ergab ein Drogenschnelltest. Die Beamten brachten ihn für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus und ermitteln nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

Von DNN