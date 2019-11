Dresden

Ein 27-Jähriger ist am Sonnabend in einer Wohnung an der Curt-Querner-Straße mit einem Messer auf seinen 18 Jahre alten Bekannten losgegangen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Syrer in Streit geraten, der Ältere zückte daraufhin ein Küchenmesser. Er verletzte seinen Landsmann im Gesicht und an den Armen und stach ihm in den Bauch.

Nachbarn hatten die Auseinandersetzung bemerkt und Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Der 27-Jährige wurde überwältigt und vorläufig festgenommen. Er soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein 18 Jahre altes Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von DNN