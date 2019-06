Dresden

Eine 27-Jährige ist bereits Anfang Mai auf einem Fußweg in der Nähe des Deutschen Hygienemuseums überfallen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die junge Frau war an jenem Freitag, dem 3. Mai kurz vor 21 Uhr auf dem Weg vom Museum in Richtung Lingnerallee, als sie zwei Männer ansprachen und festhielten. Die 27-Jährige rief laut um Hilfe und biss einen Täter in die Hand, als das Duo versuchte, ihre die Oberbekleidung auszuziehen. Nach dem zweiten Mann trat sie, konnte sich schließlich befreien und flüchten. Ihre Jacke ließ sie am Tatort zurück, darin etwa 40 Euro und ein Personalausweis.

Die 27-Jährige beschrieb Täter Nr. 1 als etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schmal gebaut. Er trug dunkle Kleidung und eine ins Gesicht gezogene Kapuze. Der zweite Täter war etwa gleich alt, rund 1,75 Meter groß und etwas kräftiger. Er hatte kurzrasierte Haare und bedeckte sein Gesicht mit einem Schal.

Hinweise zu den Männern und dem Überfall nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä