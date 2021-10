Dresden

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag in der Dresdner Altstadt bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Eine Gruppe Männer attackierte den 26-Jährigen am Nachmittag auf der St. Petersburger Straße. Er stürzte und wurde von den Angreifern getreten.

Dann schnappten sich die vier oder fünf Täter das Handy und die Geldbörse des Opfers, in der sich rund 50 Euro befanden und flüchteten. Der 26-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik.

Von fkä