Dresden

Ein 26 Jahre alter Hyundai-Fahrer hat sich am Sonntagmorgen bei einem Unfall im Waldschlösschentunnel leicht verletzt. Laut Polizeiangaben war der Mann aus Richtung Johannstadt in Richtung Neustadt unterwegs, als er im Tunnel mit seinem Wagen ins Schleudern geriet und mehrfach gegen Bordsteinkanten und Tunnelwände krachte. Schließlich kam er am Tunnelausgang zum Stehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 30 000 Euro.

Von lc