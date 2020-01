Dresden

An der Bahnhofstraße in Großzschachwitz ist am Dienstag ein 24-jähriger Audi-Fahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen eine Hausmauer und einen Ampelmast gestoßen. Er war im Begriff gewesen, in Richtung Pirnaer Landstraße abzubiegen. Durch den Unfall wurden der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 24-Jährige unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme angewiesen und der Führerschein beschlagnahmt.

Von ps