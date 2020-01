Dresden.

Ein 23-Jähriger ist am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 6 geschlagen worden. Der junge Mann war mit der Bahn in Richtung Dresden-Löbtau unterwegs. Während der Fahrt geriet er in Höhe des Bahnhofs Mitte mit zwei Unbekannten in Streit, woraufhin diese auf ihn einschlugen. Dabei wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von SL