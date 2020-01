Eine 22-Jährige wurde Samstagnacht von einem Unbekannten am Albertplatz sexuell bedrängt. In der Nacht zum Sonntag ereilte eine 27-Jährige in Plauen ein ähnliches Schicksal. In beiden Fällen ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei geht derzeit allerdings nicht von einem Zusammenhang beider Taten aus.