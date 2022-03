23-Jährige entlarvt Telefonbetrüger

Dresden

Am Mittwoch haben Unbekannte versucht, eine 23-Jährige am Telefon zu betrügen. Sie gaben sich als Mitarbeiter von Europol aus und behaupteten, sie werde polizeilich gesucht, da über ihren Namen mehrere Wohnungen angemietet worden seien, in denen mit verbotenen Gegenständen gehandelt werden. Auch seien ihre Konten in kriminelle Machenschaften einbezogen.

Um diese zu sperren, sollte die Frau ihre Kontodaten angeben. Der Anrufer leitete die Frau telefonisch an eine vermeintliche regionale Dienststelle weiter und gab dafür die Daten eines Dresdner Polizeirevieres an. Die 23-Jährige rief selbst bei der Polizei an, bemerkte so den Betrug und zeigte diesen an. Ein Schaden trat nicht ein.

Von ee