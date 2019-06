Dresden

Eine Kontrolle der Bundespolizei hat sich am Mittwoch in eine völlig andere Richtung entwickelt. Ein 21-Jähriger hatte die Maßnahme zunächst nur gestört, war selbst aber gar nicht beteiligt. Ein Platzverweis half nicht weiter, im Gegenteil: Der Somalier zielte mit den Fingern auf die Bundespolizisten, deutete Schüsse an und begann, sich auszuziehen.

Die Aufforderung, das nicht zu tun, fruchtete ebenfalls nicht. Der 21-Jährige beschimpfte die Beamten als Nazis und Rassisten und rannte dann auf die Weißeritzstraße. Dort legte er sich auf die viel befahrene Straße und brachte den Verkehr zum Erliegen. Autos und Busse bremsten scharf, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Mann flüchtete durch den fließenden Verkehr vor den Bundespolizisten, die ihn aus dem Gefahrenbereich bringen wollten. Letztlich mussten sie den 21-Jährigen zu Boden ringen. Dieser wehrte sich mit Schlägen und Tritten und verletzt einen Auszubildenden leicht. Der junge Beamte musste zur Untersuchung ins Krankehaus, da der Somalier angab, HIV-positiv zu sein. Eine Ansteckung erfolgte nicht.

Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen letztlich in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Gegen ihn wird wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Belästigung der Allgemeinheit ermittelt. Er war zuvor bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten.

Von fkä