Am Mittwoch beobachtete ein Beamter der Bundespolizei auf dem Weg zur Arbeit einen Mann, der sich mit schwarzem Edding an einem Stromkasten an der Kreuzung Könneritzstraße/ Schweriner Straße zu schaffen machte.

Auf sein Tun angesprochen, reagierte der junge Mann aggressiv. Er wirkte laut Aussage des Polizisten alkoholisiert. Die herbeigerufenen Bundespolizisten fesselten den 21-Jährigen, um die Situation zu beruhigen. Der Mann, ein Asylbewerber, dessen Antrag abgelehnt wurde, soll zuvor versucht haben, dem kontrollierenden Polizisten das Telefon aus der Hand zu schlagen und wiederholt in Richtung Gesicht der Beamten gegriffen haben.

Der Mann beklagte sich lautstark über Schmerzen. Die angebotene Hilfe der Bundespolizisten sowie eine Vorstellung im nahegelegenen Klinikum lehnte er allerdings ab. Zeugen vor Ort hatten ausgesagt, den 21-Jährigen beobachtet zu haben, wie er zuvor eine Fahrplanauskunft der Dresdner Verkehrsbetriebe sowie eine Mülltonne mit seinem Eddingstift beschrieben hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Beruhigung der Situation wurde der Mann vor Ort entlassen.

Als ihm die Fesseln abgenommen worden waren, bespuckte er das Polizeiauto. Die Beamten zeigten ihn daraufhin wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte an.

